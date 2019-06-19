السيطرة على حريق بمخبز بلدى وسوبر ماركت ومحل موبايلات بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة على حريق نشب داخل مخبز ومحل موبايلات وسوبر ماركت، بمركز قوص جنوب محافظة قنا، دون وقوع مصابين جراء الحريق.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إشارة من العميد سامح نسيم مدير الحماية المدنية، يفيد نشوب نيران داخل مخبز بلدى وسوبر ماركت ومحل موبايلات، وذلك بمركز قوص جنوب المحافظة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء، حرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.