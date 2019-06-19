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الرى تطرح جلسة مزايدات علنية لبيع ثمار المانجو فى الاستراحات الحكومية فى إسنا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:02 ص
الرى تطرح جلسة مزايدات علنية لبيع ثمار المانجو فى الاستراحات الحكومية فى إسنا الرى تطرح جلسة مزايدات علنية لبيع ثمار المانجو
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس صبحى عامر - مدير عام قناطر إسنا الجديدة، أنه تم عقد جلسة مزايدات علنية لبيع ثمار المانجو التابع للاستراحات الحكومية التابعة للادارة، بحضور أبو زيد السيد رئيس لجنة المزاد وتمت إجراءات المزاد والترسية طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك انطلاقا من اهتمام الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة بتحقيق الاستغلال الأمثل من الموارد والمنشآت التابعة لها والمساحات المنزرعة بها وتماشيا مع سياسة الدولة فى دفع معدلات الاستثمار وتحقيق عائد مادى للخزينة العامة للدولة .

يذكر أن قناطر إسنا القديمة تم إنشاؤها عام 1908 فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى عند الكيلو 169 على نهر النيل للتحكم فى تدفق المياه أثناء فترة الفيضان، وتحسين الملاحة فى مجرى النهر وضمان استمرارية رى زمام ترعتى أصفون والكلابية .

و فى عام 1994 تم بناء قناطر إسنا الجديدة خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 مترا وذلك لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى وكذلك لإمكانية توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 635 جيجاوات ساعة سنويا وفضلا عن ذلك تطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويس يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد وكذلك زيادة الحمولة على الطريق الذى يربط بين ضفتى نهر النيل إلى 70 طنا بدلا من 20 طنا.

 

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قناطر اسنا الجديدة

ثمار المانجو

الاستثمار

وزارة الرى

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