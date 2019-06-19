الرئيس اللبنانى يؤكد على أهمية عودة السلام والتوافق بين الدول العربية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

استقبل الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم، الأربعاء، فى القصر الجمهورى فى بعبدا، وفدًا من مجلس الشورى السعودى برئاسة صالح بن منيع الخليوى، فى حضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع السعودية الرئيس تمام سلام، وتناول الحديث العلاقات بين البلدين.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية، أشاد عون بمبادرات العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه لبنان وبالقرار الذى اتخذته المملكة برفع الحظر عن مجيء السعوديين إلى لبنان.

وأكّد على "أهمية عودة السلام والتوافق بين الدول العربية وعلى عدم خروج الاختلاف السياسى عن المبادئ الميثاقية للجامعة العربية".

من جهته، أكّد رئيس الوفد السعودى، على أن السعوديون مرتاحون للمجيء إلى لبنان ونرحب بأى دور لبنانى ضمن "رؤية 2030" المستقبلية.