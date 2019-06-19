الرئيسية أخبار المحافظات الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق بمحطة الرمل دون اصابات الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:27 م حريق كتب مى عنانى - الإسكندرية أسماء على بدر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سيطرت سيارة الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى عامود كهرباء بسبب ماس كهربائي دون اصابات. وكان قد تبلغ لقسم شرطة العطارين بنشوب حريق وتوجهت سيارة الحماية المدنية وتم اطفاء الحريق دون خسائر،وكان قد تداول فيديو للحريق على صفحات الفيس بوك فور نزوله ومحاوله الأهالى اطفاءه . الاسكندريه الحمايه المدنية حريق بالاسكندريه اخبار المحافظات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابة 3 عمال ونفوق 9 حيوانات بـ3 حرائق متفرقة فى سوهاج الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:41 م السيطرة على حريق بمخبز بلدى وسوبر ماركت ومحل موبايلات بقنا الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:00 م فيديو ..حريق فى تكاتك يسبب أزمة مرورية بالزقازيق الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:45 م التحريات: عدم وجود شبهة جنائية فى نشوب حريق مخزن بالوراق الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:40 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟ أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش المزيد من Trending Plus
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