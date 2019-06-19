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الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق بمحطة الرمل دون اصابات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:27 م
الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق بمحطة الرمل دون اصابات حريق
كتب مى عنانى - الإسكندرية أسماء على بدر

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سيطرت سيارة الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى عامود كهرباء بسبب ماس كهربائي دون اصابات.
 
وكان قد تبلغ لقسم شرطة العطارين بنشوب حريق وتوجهت سيارة الحماية المدنية وتم اطفاء الحريق دون خسائر،وكان قد تداول فيديو للحريق على صفحات الفيس بوك فور نزوله ومحاوله الأهالى اطفاءه .

الاسكندريه

الحمايه المدنية

حريق بالاسكندريه

اخبار المحافظات

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