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الجمعة.. بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة بنصف الكرة الشمالى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:00 ص
الجمعة.. بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة بنصف الكرة الشمالى تغيرات مناخية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أيام قليلة باتت تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفى إيذانًا ببدء فصل الصيف فكليًا، والذى كشفت الحسابات أنه يبدأ الجمعة المقبلة 21 يونيو بنصف الكرة الشمالى.
 

وطبًقا للحسابات يبدأ الانقلاب الصيفى الجمعة المقبلة 21 يونيو، فبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيًا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيًا وينقص طول الليل، بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمامًا على مدار السرطان يوم 21 يونيو، وهو موعد الانقلاب الصيفى.
 

وفى 21 يونيو موعد الانقلاب الصيفى يحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، ويبلغ طول النهار أقصاه فى نصف الكرة الشمالى ويكون هذا اليوم هو أطول نهار وأقصر ليل فى السنة، وطبقًا للحسابات الفلكية يستمر فيبدأ فصل الصيف الجمعة 21 يونيو وطوله 93 يومًا و15 ساعة و56 دقيقة هذا العام إلى أن يحدث الاعتدال الخريفى وبدء فصل الخريف.


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