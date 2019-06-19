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البابا تواضروس يهنئ الأقباط ببداية صوم الرسل فى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:38 م
البابا تواضروس يهنئ الأقباط ببداية صوم الرسل فى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية البابا تواضروس الثانى
سارة علام

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هنئ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، شعب الكنيسة ببداية صوم الرسل، والذى كان بداية إنشاء الكنيسة وخدمتها.
 
وقال قداسة البابا تواضروس الثانى، خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعى، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن للكنيسة معنى هام فى حياة المسيحيين، ولها مكانة كبيرة في حياة الإنسان، وما يتمتع به من نعمة بسببها.
 
وأكد البابا تواضروس أن الكنيسة تعتبر احتياج ضروري لحياة الإنسان، مشيرا إلى أن الإنسان الذي يعيش بمفرده يشعر بالنقص، ودائما ما يحتاج إلى الحياة وسط جماعة.
 
وشدد على أن الكنيسة بالنسبة للإنسان هى الحضور الدائم للمسيح، أو لملاقاة السيد المسيح، ولا خلاص خارج الكنيسة.
 
وأوضح البابا تواضروس، أن الكنيسة هي النافذة على الأبدية، أو الطريق المؤدى إلى السماء، واسترشد البابا بمقوله للقديس يوحنا ذهبى الفم «الكنيسة أعلى من السماء وأكثر اتساعا من الأرض».
 
وأكد أن الكنيسة تعتبر كتاب مقدس، نتسلم فيها الإنجيل، مشيرا إلى أن أقوى عمل يستطيع الإنسان أن يفعله هو أن يكون إنجيل مقروء، مشددا على أن الكتاب المقدس الورقي له تأثير، مشيرا إلى أن الكنيسة تعتبر مستشفى للخطاة.
 

البابا تواضروس

عظة البابا

صوم الرسل

الكاتدرائية

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