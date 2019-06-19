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الإسكان: افتتاح المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية فى 30 يونيو 2020

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:29 م
الإسكان: افتتاح المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية فى 30 يونيو 2020 مخطط العاصمة الإدارية الجديدة
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من شبكة الطرق القومية، مؤكدة أن ما تم إنجازة خلال 5 سنوات يفوق ما تم خلال 40 عاماً، بهدف فتح آفاق التنمية فى مناطق متعددة فى مصر وجذب السكان خارج الوادى والدلتا وتوفير شبكات اتصال ونقل ذكي وسريع بين العاصمة الجديدة ومدينة القاهرة وربطهم بمشروعات تنموية كبرى.
 
 
جاء ذلك خلال جلسة "الفرص والتحديات فى إفريقيا.. البيئة والموارد"، فى اليوم الثانى لمؤتمر " المدن الافريقية : قاطرة التنمية المستدامة"، الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية.
 
 
وأوضحت الوزارة أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى نقل العمران والتنمية إلى شرق البلاد خاصة إلى محور قناة السويس الذى يبعد عن العاصمة الإدارية بنحو 50 كم، وأنه سيتم فى 30 يونيو 2020 افتتاح المقار الحكومية فى العاصمة الجديدة والانتهاء من 6 أحياء سكنية تضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من 20 برج منها أعلي برج في أفريقيا بطول 140 متر أضافة الي مشروع النهر الأخضر.
 
 
ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم.
 
 
ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.

 


المدن الافريقيه

الافريقيه

لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

الاسكان

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