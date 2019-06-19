اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، أمم أفريقيا 2019.. جنوب أفريقيا يواجه موريتانيا فى البروفة الأخيرة.

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