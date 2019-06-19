اعرف شروط الأزهر فى قبول طلاب مرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى × 17 معلومة

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وتم تحديد عدد من الاجراءات على النحو التالى:

1. بدء فتح باب القبول لكل من: مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) ابتداء من يوم السبت الموافق 15/6/2019م وينتهي في 15/8/2019م.

2 . تحديد سن القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري بحديهما الأدنى والأقصى على النحو التالي:

3 . المرحلة الحد الأدنى الحد الأقصى مرحلة رياض الأطفال 4 سنوات 5 سنوات 11 شهراً 29 يوماً.

4. الصف الأول الابتدائي 6 سنوات 9 سنوات.

5. يجوز النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال في حدود (ستة أشهر)

6. يجوز النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي في حدود (ستة أشهر) وذلك بخصوص المعاهد الأزهرية التي تتوافر بها هذه المرحلة والتي لم تستوف كثافة الفصول بها

7. لا يجوز التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك.

8. يؤخذ إقرار على ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

9. الأوراق المطلوبة للتقديم (ورقيا) هي: (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية).

10. الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق هي: (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر / كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية / طلب التحاق – عدد (4) صور شخصية حديثة 4×6 – عدد (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي)

11. في حالة عدم استكمال الملف أو عدم حضور التلميذ أو التلميذة خلال خمسة عشر يوما من بدء العام الدراسي يعتبر قيده لاغيا وتخطر الإدارة التعليمية والمنطقة بذلك.

12. المعاهد (العادية – النموذجية - الخاصة) التي بها قاعات رياض أطفال تستوفى كثافة الفصول من أطفال (رياض أطفال) السابقين بها أولا، ثم تستكمل الكثافة المتبقية من المتقدمين الجدد ممن تنطبق عليهم شروط القبول.

13. لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، وإن كان السن يسمح بذلك وذلك منعًا للمساءلة القانونية.

14. على ولي الأمر متابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية.

15. ينبه على المعاهد الخاصة إعلان مصروفاتها في مكان بارز وواضح، وعدم إضافة أية مبالغ أخرى خلاف المصروفات المعلنة والمحددة باللائحة الداخلية لكل معهد، مع ضرورة اطلاع الموجه على اللائحة والتأكد من صحة المصروفات المعلنة.

16. ينبه مشددا على الجميع بعدم تحصيل أيه مبالغ نقدية من أولياء الأمور تحت أي مسمى من المسميات عند تقدمهم بطلبات الالتحاق ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.