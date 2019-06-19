اضبط مخالفة الحيوانات النافقة والقمامة تغطى مصرف قطور بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

يعانى سكان مدينة قطور بمحافظة الغربية، من انتشار القمامة بالشوارع، بصورة كبيرة وتغطيه المصرف بالقمامه وتراكمها على جانبى وسط تجاهل المسئولين بمجلس المدينة.

واستغل الاهالى المصرف الذي يشق المدينة فى التخلص من القمامة والحيوانات النافقة ، والقائها على المصرف، الأمر الذى تسبب فى تحول المصرف إلى مقلب للقمامة، وانسداده وارتفاع منسوب المياه فيه.

ورصد"اليوم السابع" تراكم القمامة بصورة كبيرة على جانبي المصرف والقائها فى مياه المصرف، إلى جانب الحيوانات النافقة، وقيام الاهالى باشعال النيران فى القمامة للتخلص منها، الأمر الذى تسبب فى انتشار الحشرات والناموس، وتصاعد الادخنة الناتجة عن حرق القمامة.

واشتكى الاهالى من تجاهل المسئولين بمجلس المدينة، للقمامة وعدم رفعها من الشوارع، مطالبين بتدخل محافظ الغربية، لتطهير المصرف ورفع القمامة المتراكمة بطول شاطئ المصرف.