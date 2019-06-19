اختيار موقع قرية الصيادين الجديد بسيناء على ساحل بحيرة البردويل

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم، قرار اللجنة المشكلة لاختيار موقع قرية الصيادين الجديد على ساحل بحيرة البردويل وفقا للشروط التى قررتها جهات الاختصاص .

وقال مجلس المدينة أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ، وتعليمات محافظ شمال سيناء، تم تكليف العميد ايهاب فرغلى رئيس مجلس مدينة بئر العبد بالتعاون مع جهات الاختصاص باختيار موقع مناسب طبقا لقرار رئيس الجمهورية لإنشاء تجمع سكنى كامل المرافق متكامل الانشطه( رياضيه_ تجاريه_ مهنيه) بمنطقة قرية التلول ويبعد الموقع عن ساحل البحيرة ٧٠٠متر .

واوضح البيان انه تم الاستقرار على اختيار الموقع على مسطح تقريبى٢٠٠م*٢٠٠م لانشاء التجمع السكنى للصيادين بميناء التلول لاستيعاب ٥٠ وحدة سكنية على طراز المساكن البدويه.