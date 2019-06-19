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إدراج نحو 10 مليارات جنيه إضافية بالموازنة.. أغلبها للصحة والتعليم

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:30 ص
إدراج نحو 10 مليارات جنيه إضافية بالموازنة.. أغلبها للصحة والتعليم الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

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يستعرض "اليوم السابع" فى 8 نقاط تفاصيل حصول لجنة الخطة والموازنة على موافقة وزارتى المالية والتخطيط على إدراج اعتمادات إضافية على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، تقترب من 10 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة.

ويستعرضها "اليوم السابع" كالتالى :

1. كشف وكيل اللجنة عن موافقة الحكومة اليوم على زيادة اعتمادات تقترب من 10 مليارات جنيه.

2. هذه الزيادات ستذهب إلى قطاعات تتعلق بمعيشة المواطن المصرى بشكل مباشر، وهى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.

3. تم التوافق على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد.

4. تم التوافق على دعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسى.

5. تم التوافق على الدعم بمبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية.

6. دعم وزارة الرى والموارد المائية بمبلغ  923 مليون جنيه، كما تقرر إدراج اعتماد إضافى قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا.

7. دعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيها، وتم الاتفاق على دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى.

8. دعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.


البرلمان

اخبار البرلمان

الخطة والموازنة

ياسر عمر

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