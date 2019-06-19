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إحالة شخصين للجنايات قتلا صاحب محل بالنزهة بعد إجباره على التنازل عن أملاكه

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:35 م
إحالة شخصين للجنايات قتلا صاحب محل بالنزهة بعد إجباره على التنازل عن أملاكه جثه-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد يوسف، بإحالة تاجرين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صاحب محل وإجباره بالتوقيع على عقود بيع لأملاكه. 

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة النزهة بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على شخص متوفى بأحد العقارات، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة " أشرف .و" صاحب محل ملابس ومقيم مصر الجديدة وبها عدة إصابات بأماكن متفرقة، وعُثر بجوارها على سلاح أبيض "سكين عليها آثأر دماء"، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها.

وبسؤال زوجة القتيل "شيرين.م" أكدت أن الشقة محل البلاغ ملك والد زوجها المتوفى، وكان يتردد عليها من حين إلى آخر لاستغلالها كمخزن لتخزين الملابس الخاصة بالمحل ملكه ومقابلة عملائه من التجار، ونفت علمها بملابسات الواقعة.

ومن خلال تكثيف الجهود وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء إرتكاب الواقعة "رمضان .م"  موظف ومقيم بمحافظة بنى سويف، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "نصب"، و" كمال .ع.ك" مقيم بدائرة الزاوية الحمراء، سبق إتهامه فى قضية "إتلاف"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الأول بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف وضبطه، كما تم ضبط المتهم الثانى بمنزله.

واعترف المتهم الأول أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، خطط لارتكاب الواقعة بالاستعانة بالمتهم الثانى باستخدام " فرد روسى " وسلاح أبيض "سكين" ، مضيفاً أنه تخلص من السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، واعترف المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول، وتم بارشادهما ضبط 12 ورقة بيضاء خالية من البيانات و9 عقود بيع لعقارات وشقق سكنية ملك المجنى عليه بمحافظة بنى سويف وجميعها ممهورة بتوقيع وبصمة المجنى عليه، حيث تبين أنهما أجبراه على التوقيع عليها قبل ارتكاب الواقعة.


النزهة

نيابة النزهة

قسم النزهة

مقتل صاحب محل فى النزهة

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