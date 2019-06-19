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أهالى "راجى" ببنى سويف يطالبون بتخصيص 4 أفدنة لإنشاء مركز شباب ووحدة صحية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:52 م
أهالى "راجى" ببنى سويف يطالبون بتخصيص 4 أفدنة لإنشاء مركز شباب ووحدة صحية الأرض
بنى سويف - هانى فتحى

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يعانى أهالى قرية راجى التابعة للوحدة المحلية بقرية هليه بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف من النقص الشديد فى الخدمات الأساسية من مركز شباب ووحدة صحية ومدرسة إعدادية على الرغم من وجود مساحة 4 أفدنة خالية تصلح لإقامة منشآت حكومية عليها تخدم القرية والقرى المجاورة.

والتقى "اليوم السابع" عمر رزق أحد أهالى القرية الذى قال، إن القرية معدومة الخدمات على الرغم من وجود قطعة أرض تتبع وزارة الموارد المائية والرى داخل نطاق قريتنا راجى الشرقيه مركز ببا مساحتها 4 أفدنة و20 قيراطا عبارة عن مصرف برى ومستنقع حشائش مشيرا إلى أن تلك المساحة تعرضت لتعديات بالردم بالزراعة والمبانى عليها .

وأضاف عمر رزق طالبنا باستغلال تلك القطعة لصالح المنفعة العامة لأهالى القرى لأن الأهالى يعانون من نقص فى الخدمات العامة مثل مدرسة إعدادى مركز شباب ووحدة صحية متابعا: "طالبنا رى بنى سويف بنقل الإشراف الإدارى لتلك الأرض لصالح الوحدة المحلية لمدينة ببا، وقامت الوحدة المحليه والمحافظة بمخاطبة وزير الرى آنذاك فى 2018 ".

وتابع عمر رزق أن المهندس خالد مدين وافق على الطلب وأعطى تعليمات لإدارة رى بنى سويف بلإنهاء الإجراءات المطلوبة على السبع خرائط مساحية بمقياس رسم 1 على 2500 مشيرا إلى أن تلك الأوراق تم إرسالها للوزارة مرة أخرى وتم عرضها على لجنة نقل الإشراف الإدارى بتاريخ 13 /10 /2018.

وأوضح عمر رزق: "بعدها تم عمل تعديل مره أخرى من قبل رى بنى سويف ورجع مره أخرى للوزاره من شهرينايرالماضى 2019  مشيرا الى ان كافة المصاريف التى تم صرفها كانت من الأهالى.

وطالب عمر رزق أحد أهالى القرية سرعة إنهاء إجراءات نقل لكى تلك القطعة من وزارة الرى إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا لاستغلالها قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية عامة عليها.

من جانبه أكد مصدر بمديرية الرى بمحافظة بنى سويف، أن موضوع نقل ملكية قطعة الأرض الموجودة فى زمام قرية راجى الشرقية إلى الوحدة المحلية بمدينة ببا يخص وزارة الرى والموارد المائية بالقاهرة.

 

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