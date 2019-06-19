أمير الكويت والرئيس العراقى يبحثان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

بغداد (أ ش أ)

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى العراق، مع الرئيس العراقى برهم صالح، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية - التي بثت النبأ - أن أمير الكويت والرئيس العراقى، عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر السلام بالعاصمة العراقية(بغداد ) تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأضافت أنه ساد المباحثات أجواء ودية، تعكس عمق العلاقات بين قيادتى البلدين ، وتجسيدا لرغبة الجانبين في دعم التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطويره فى مختلف الميادين.



وكان أمير الكويت قد وصل إلى (بغداد ) فى وقت سابق اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تعد الثانية له منذ توليه مهام الحكم.