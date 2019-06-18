CNN: ماستر كارد تمنح ميزة انتقاء الاسم للمتحولين جنسيا لبطاقاتهم بعد مضايقات

كتب محمد جمال

أعلنت شركة "ماستر كارد" العالمية، أنها سوف تمنح ميزة للمتحولين جنسيا، وهى بالسماح لهم انتقاء الاسم الذى يرغبون فى طبعه على البطاقات الائتمانية والسحب المباشر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتى فى محاوله منها لمكافحة التمييز فى السجل النقدى، بحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وهذا يعنى أن الاسم الموجود على بطاقة الائتمان التى يمتلكها المتحول جنسيا، قد يختلف عن الاسم الموجود فى شهادة ميلاده أو رخصة القيادة الخاصة به ،وأكدت راج سيشادرى، وهى مديرة فى "ماستر كارد"، أن تغيير اسم المتحول جنسيا على البطاقة لن يخلق أى مشاكل أمنية، لأن الشركة تستخدم مقاييس أمان أخرى لتحديد ما إذا كانت عملية الشراء شرعية أم لا.





ودعت "ماستر كارد" لتنفيذ القرار أمس الاثنين، إلا الأمر متروك للبنوك، التى تصدر البطاقات، للقيام بهذا فعليا ،يشار إلى أن 3 ولايات أمريكية تمنح أى متحول جنسيا، خيار تغيير جنسه فى شهادة ميلاده، وهى تينيسى وكانساس وأوهايو، وفقا لمنظمة "آوت ليدرشيب"، وهى منظمة معنية بحقوق المثليين جنسيا.

وأظهرت دراسة فى عام 2015، أن 32% من الأشخاص المتحولين جنسيا، تعرضوا لمضايقات وهجوم وحرمان من تلقى الخدمة، بعدما اضطروا لإظهار بطاقة هوية تحمل اسما أو جنسا لا يتطابق مع مظهرهم.



