8 أكشاك للمصابين و5000 جنيه عن الوفاه بحادث "شهداء لقمة العيش" بالمنيرة

القليوبية - إبراهيم سالم

قرر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إنشاء 8 أكشاك لشهداء ومصابي قرية المنيرة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، والمعروفون بـ "شهداء لقمة العيش" والذين راحوا ضحية تهور سائق سيارة نقل ثقيل على طريق الحسانين ذات الكوم بالجيزة ، والموافقة علي صرف مبلغ 5000 جنيه لكل حالة وفاة، وعلي الإدارات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

وناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية خلال اجتماعا مع المهندسة رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، والنائب حاتم عبدالحميد بخصوص الشهداء والمصابين بالحادث، لمساعدة أهالي المتوفين والمصابين نظرا للحالة التي يعانونها.

وكان قد خيم الحزن على قرية المنيرة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، بسبب مصرع 5 أطفال لقوا حتفهم، على يد سائق سيارة نقل ثقيل، لا يعرف عن الضمير، ليودي بحياة أطفال لا ذنب لهم إلا أنهم أرادوا مساعدة آبائهم ظروف المعيشة خلال فترة الأجازة الصيفية، ليغطى كل منهم مصروفات ملابس الدراسة للعام المقبل من خلال العمل بالحقول والمزارع، أو توفير ملابس أشقائهم، كمساعدة منهم لأولياء أمورهم الذين يعملون هم أيضا باليومية.