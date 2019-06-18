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وفد جامعة أسوان يزور قرية المنصورية بمركز دراو لتطوير الخدمات بها

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:16 م
وفد جامعة أسوان يزور قرية المنصورية بمركز دراو لتطوير الخدمات بها جانب من الزيارة
أسوان - صلاح المسن

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زار اليوم وفد من جامعة أسوان مركز دراو، وذلك بهدف تطوير الخدمات بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو، حيث كان فى استقبال وفد جامعة أسوان مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو وعدد من الأهالى.

وتأتى زيارة وفد جامعة أسوان فى إطار التعاون بين جامعة أسوان ومحافظة أسوان على اختيار وحدة محلية لرفع كفاءة الخدمات بها، حيث من المقرر أن تقوم جامعة أسوان بدراسة المطالب الملحة لقرية المنصورية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تطوير مدخل قرية المنصورية من ناحية كوبرى المنصورية وتطوير ورفع كفاءة مرشح مياه قرية المنصورية المنصورية وتطوير المرسى النهرى وتبديل 3 كيلو متر مواسير بلاستيك بأطوال مختلفة، وتطوير مكتب البريد والوحدة الصحية وتشجير قرية المنصورية ومدها بكشافات ورفع القمامة، بالتعاون مع مجلس المدينة حيث من المقرر أن يكون العمل خلال شهر بمعرفة جامعة أسوان.


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