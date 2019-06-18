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وزير لبنانى: نقف إلى جانب السعودية فى مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:38 ص
وزير لبنانى: نقف إلى جانب السعودية فى مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور
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أكد وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة ما تتعرض له من تحديات واعتداءات، وذلك انطلاقا من الثوابت التاريخية القائمة بين البلدين، وتعزيزا لمبدأ وقاعدة أن أمن السعودية هو أمن للعرب.
 
جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة اللبناني لسفير السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، لبحث مقترحات لتفعيل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.
 
وأعرب أبو فاعور عن تقديره لدور السعودية ووقوفها الدائم ودعمها المتواصل للبنان، قائلا: "إن ما يعلنه البعض أحيانا ضد المملكة، ارتجالًا أو عن تصميم، لا
يعبر عن حقيقة الموقف اللبناني تجاه السعودية".
 
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين انطلقت في مسار إيجابي على المستويات السياسية والاقتصادية، وهو الأمر الذي يجب المحافظة عليه.

لبنان

السعودية

الصناعات الغذائية

وزير الصناعة

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