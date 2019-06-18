موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تفاصيل اليوم الثاني لزيارة الرئيس السيسي إلى بيلاروسيا، وفتح باب التقدم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى، والتحذير من طقس الغد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

قالت مصادر مسئولة، إن هناك إجراءات متفق عليها حال تعرض الطالب لظروف طارئة خلال أداء الامتحان كالظروف المرضية تسمح بدخوله الدور الثانى بالدرجة كاملة وليس 59% فقط.

أعلن الأزهر الشريف بدء فتح باب القبول لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وتنتهى فى 15/8/2019، طبقا لما يلى:

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين.

نعت ولاية سيناء الإرهابية وفاة الإخوانى الراحل محمد مرسى العياط، ما يؤكد دون الحاجة لأدلة وقرائن جديدة، مدى الارتباط الواضح بين التنظيم الإرهابى عضويا وتنظيميا بجماعة الإخوان، ويرسخ لحقيقة أن ما يحدث فى سيناء بترتيب وتنسيق كامل بين جماعة الإخوان، وما تطلق على نفسها، مسمى ولاية سيناء..!!

"لن نترك حقه، ولا أحد فوق المحاسبة، وأطالب الدكتور على عبد العال بالضغط على النائبة لتسليم ابنها"، بهذه الكلمات استهل المهندس مصطفى صلاح شقيق المهندس الذى لقى مصرعه بسبب السرعة الجنونية لابن النائبة سهير الحادى حديثه لـ"اليوم السابع"، وسط حزن يسيطر على منزله وعلى أسرته.

استحبَّ الشرع الشريف زيارة القبور ورغَّب إليها؛ لما في زيارتها من تذكر الآخرة، والزهد في الدنيا الفانية، وترقيق القلوب القاسية، والردع عن المعاصي، وتهوين ما قد يلقاه المرء من المصائب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» رواه الإمامان أحمدُ ومسلمٌ، وأصحابُ السُّنن.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

أعلنت شركة فيس بوك رسميا اليوم إطلاق عملتها الرقمية المشفرة Libra والتى تأتى مع محفظة إلكترونية باسم Calibra، وهو ما يعنى بداية مرحلة جديدة من التعاملات المالية للشركة لكن على مستوى عالمى وموسع.

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة على رجب طيب أردوغان فى يوليو 2016، تزايدت عمليات القمع والانتهاكات فى أنقرة، واستهداف لكافة القطاعات التركية سواء الجيش أو القضاء أو الصحافة، حيث استغلها الرئيس التركى كمبرر لاستهداف معارضيه والتخلص منهم.

أصل الحكاية إنها مصرية، "الطعمية" أهم وجبة شعبية، تجدها كل يوم على الإفطار مع كوب شاى بحليب، وتباع إما سادة أو محشية، فهى أكلة مصرية جدا.

فازت الفنانة المصرية فرح الديباني بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة من أوبرا باريس لتكون أول عربية تفوز بهذه الجائزة الرفيعة .

ماذا تغير فى منتخب مصر بين بطولة أمم أفريقيا 2017 التى حلّت فيها الفراعنة وصيفاً للبطولة وبين بطولة أفريقيا التى ستنطلق بعد أيام قليلة بمصر؟ سؤال نُجيب عليه فى التقرير التالى حيث نطرح أبرز المتغيّرات التى حلّت على صفوف الفراعنة بين أمم أفريقيا 2017 وأمم 2019.

أكد المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، أن مستوى الملاعب المصرية فى الوقت الحالى يدفع للتفكير فى استضافة بطولات عالمية كبرى مثل السوبر الأوروبى.

يمثل لاعب الكرة السابق أحمد حسام (ميدو)، غدا الأربعاء، أمام لجنة التحقيق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، للتحقيق معه فيما نسب إليه من الإساءة لجمهور كرة القدم عبر صفحتة على الفيس بوك ، ومن المقرر أن تعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بحضور مجموعة من المحامين و3 من أعضاء المجلس وشخصية قضائية رفيعة المستوى، للتحقيق معه فيما نسب إليه من الإساءة لجمهور كرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى ، فيما أرسل المجلس الأعلى للاعلام ، خطابا رسميا لجهاز تنظيم الاتصالات ، لبيان ما اذا كانت صفحة "ميدو " على الفيس بوك تعرضت للاختراق من عدمه.