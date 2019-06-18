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مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب ويرد على 735 شكوى خلال شهر

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:03 م
مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب ويرد على 735 شكوى خلال شهر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد عبدالله حسنى مدير إدارة خدمة المواطنين بمحافظة الشرقية،أن مكتب خدمةً المواطنين بالديوان العام استقبل خلال شهر مايو 837 شكوى تم الرد على 735 منها بنسبة 87٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية ومراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجارى الإنتهاء من الرد على الشكاوى المتبقية، مشيراً إلى أن توجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والإستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للقاء المواطنين والإستماع لمشاكلهم وشكواهم بحضور مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم فى الإسبوع بكل مركز ومدينة وحى لإستقبال المواطنين وحل مشاكلهم والتعرف على أرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وكانت أعلنت بوابة محافظة الشرقية، تلقى المحافظ خطاب شكر وتقدير من المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، لمجهودات محافظة الشرقية والمسئولين على النظام الوطنى لإدارة الطواريء بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والذى يختص بتسجيل ومتابعة كافة الحوادث اليومية و سرعة التعامل الفورى لإدارة وحل الأزمة .

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث ، على الدعم المستمر للمحافظة ، فى تطوير المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر فى مصر .

 

 


الشرقية

شكاوى المواطنين

بوابة الشكاوى بالشرقية

محافظ الشرقية

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