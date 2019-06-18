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معرض باريس الجوى يشهد الظهور الأول لطائرة كهربائية لنقل الركاب

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:03 م
معرض باريس الجوى يشهد الظهور الأول لطائرة كهربائية لنقل الركاب طائرات

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شهد معرض باريس الجوى اليوم الثلاثاء الظهور الأول لطائرة كهربائية قادرة على التحليق لما يصل إلى 650 ميلا وعلى متنها 9 ركاب، تستهدف الشركة المصنعة لها تسيير رحلات على مسارات إقليمية مثل العاصمة الفرنسية إلى مدينة تولوز بجنوب فرنسا.

وقالت إيفييشن إيركرافت إن الطائرة "أليس" هى نتاج إعادة تفكير جذرية فى الكلفة والتجربة والأثر البيئي للسفر الإقليمى.

وأصبح أثر السفر الجوي على البيئة محط تركيز رئيسيا للمدافعين عن البيئة والمهمتين بقضية تغير المناخ، وتبحث شركات الطيران منذ فترة طويلة عن سبل لمواجهة الانبعاثات الضارة والحد من تكاليفها من خلال تصاميم جديدة وتكنولوجيات أنظف.

وقال بار يوهاى الرئيس التنفيذى للشركة "طائرتنا أليس، إذ تعمل بجزء بسيط من تكاليف الطائرات التقليدية، ستعيد تعريف كيف يمكن للناس السفر إقليميا وستؤذن بعصر جديد من الطيران أهدأ وأنظف وأقل كلفة".

وأوضحت الشركة أنها ستستهدف المسارات المزدحمة مثل من باريس إلى تولوز ومن أوسلو إلى تروندهايم فى النرويج ومن سان هوزيه إلى سان دييجو فى الولايات المتحدة.

وقالت إن أول زبون تجارى لها سيكون كيب إير، وهى واحدة من كبرى شركات الطيران الإقليمى المستقلة فى الولايات المتحدة، إذ تخدم 35 مدينة هناك وفى الكاريبى. وجاء فى بيان أن لدى كيب إير خيار شراء "لعدد فى خانة العشرات" من طائرات أليس.

وفي أعقاب رحلات تجريبية هذا العام واعتمادها في 2021، قالت إيفييشن إنها تعتزم البدء في شحن الطائرة للاستخدام التجاري في 2022.

 

 


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باريس

فرنسا

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