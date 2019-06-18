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مسئول كويتى:زیارة الشيخ صباح الأحمد للعراق تأتى فى اطار العلاقات الأخویة بين البلدين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:20 م
مسئول كويتى:زیارة الشيخ صباح الأحمد للعراق تأتى فى اطار العلاقات الأخویة بين البلدين نائب وزیر الخارجیة الكويتي، خالد الجارالله
كتب مصطفى عنبر

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أكد نائب وزیر الخارجیة الكويتي، خالد الجارالله، أن زیارة أمير الكويت، الشیخ صباح الأحمد،  للعراق، تأتي في اطار العلاقات الأخویة المتمیزة بین البلدین .

 

وشدد الجارالله-وفقا لوكالة الأنباء الكويتية(كونا) على أن الزيارة تنطوي علي  أبعاد مھمة ودلالات حیویة  تجسد  حرص الشيخ صباح الأحمد، علي الاھتمام والرعایة للعلاقات الأخویة والسعي لتطویرھا وتعزیزھا في كافة المجالات .

 

وأشار  الجارالله، إلى حرص الكويت على دعم وتمكین العراق الشقيق من تجاوز تداعیات ما تعرض له من أعمال إرھابیة فضلا عن استمرار جھوده  الھادفة لإعادة الإعمار.

 

كما أكد أن الزیارة تمثل فرصة لبحث سبل تعزیز وتطویر التعاون بین البلدین الشقیقین وحسم الملفات العالقة بینھما خاصة أنھا تأتي في ظروف دقیقة وحرجة تمر بھا المنطقة الأمر الذي یؤكد اھمیةالتنسیق والتشاور مع الأشقاء في العراق لتجاوز ھذه الظروف وتمكین المنطقة من النأي بعیدا عن التوتر والصدام.

 


الكويت

العراق

امير الكويت

الشيخ صباح الاحمد

الارهاب

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