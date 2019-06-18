مسئول بريطانى: "نخبة سياسية" لا تعى خطورة الخروج بلا صفقة تقود لندن

كتبت رباب فتحى

قال إيفان روجرز، سفير المملكة المتحدة السابق لدى الاتحاد الأوروبى ، فى تقييم مفصل للمرشحين المحافظين الذين يتنافسون على رئاسة الوزراء، إن بريطانيا تقاد إلى خروج من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة من قبل نخبة سياسية "تواجه صعوبات كبيرة فى تمييز الحقيقة وقولها".

اقترح روجرز ، الذى استقال من منصبه فى عام 2017 بعد اشتباكه مع كبار مستشارى تيريزا ماى ، أنه "من المحتمل" أن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق فيما وصفه بأنه "عمل جنونى من الناحية الاقتصادية".

وقال إن انتخابات قيادة حزب المحافظين تعكس أنهم "لم يتعلموا شيئًا ولم ينسوا شيئًا".

وقال روجرز عن المرشحين الباقين فى القيادة: "نسمع كل أنواع الوعود التى لا يمكن الوفاء بها ، حيث يتم التعهد بها كما لو أن أحداث السنوات الثلاث الماضية لم تؤثر على الوعي الجماعي".

قال بوريس جونسون ، المرشح الأبرز لمنصب رئيس الوزراء المقبل ، إن المملكة المتحدة ستترك الكتلة في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة.

وقال روجرز إن موقف جونسون من الخروج من الاتحاد الأوروبى دون إدراك مدى تأثير ذلك على دعم الحدود الإيرلندي ، يوحى بأن كثيرين يستخفون بخطر انهيار بريطانيا.