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مدير رياضة الأقصر يكرم لاعبى الكاراتيه لحصدهم مراكز متقدمة على الجمهورية (صور)

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:20 م
مدير رياضة الأقصر يكرم لاعبى الكاراتيه لحصدهم مراكز متقدمة على الجمهورية (صور) مدير شباب ورياضة الأقصر يكرم لاعبي كاراتيه نادي المدينة المنورة
الأقصر – أحمد مرعى

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كرم حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، لاعبي ومدربي الكاراتية بنادي المدينة المنورة الحاصلين علي بطولات ومراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية، وقدم لهم هدية عبارة عن ملابس وأطقم كاراتيه كامل، وذلك في الصالة المغطاة بالنادي.
 
وحضر فعاليات إحتفالية تكريم أبطال نادي المدينة المنورة كل من مرعي النوبي وكيل المديرية للشباب، وصلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير إدارة الرياضة بالمديرية، وحسين السيد مدير إدارة شباب مدينة الاقصر، وـعضاء مجلس إدارة نادي المدينة المنورة، وأهالي وأولياء أمور اللاعبين المتميزين بلعبة الكاراتيه بنادي المدينة المنورة.
 
ومن جانبه رحب حفني بركات مدير عام المديرية بأهالي وأولياء امور اللاعبين المتميزين في لعبة الكاراتيه بأحزمتها المختلفة بنادي المدينة المنورة، وأكد أنه قام بتوزيع أطقم ملابس لعبة الكاراتيه على اللاعبين المتميزين تقديراً لهم من مديرية الشباب والرياضة، وذلك لحصولهم على بطولات في الجمهورية وتشجيعاً لهم لخوضهم بطولات دولية، موضحاً أن هناك إهتمام بالغ من مديرية الشباب والرياضة بهذه اللعبة بنادي المدينة المنورة وغيرها من الأندية بمحافظة الأقصر.
 
 
مدير شباب ورياضة الأقصر يكرم لاعبي كاراتيه نادي المدينة المنورة (1)
مدير شباب ورياضة الأقصر يكرم لاعبي كاراتيه نادي المدينة المنورة

مدير شباب ورياضة الأقصر يكرم لاعبي كاراتيه نادي المدينة المنورة (2)
مدير شباب ورياضة الأقصر يكرم لاعبي كاراتيه نادي المدينة المنورة

مدير شباب ورياضة الأقصر يكرم لاعبي كاراتيه نادي المدينة المنورة (3)
مدير شباب ورياضة الأقصر يكرم لاعبي كاراتيه نادي المدينة المنورة

 


محافظه الاقصر

وزاره الشباب والرياضه

نادى المدينه المنوره

مديريه الشباب والرياضه بالاقصر

الاقصر

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