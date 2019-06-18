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محافظ الدقهلية يمنع مخاطبة التنمية الصناعية لطلب موافقة على مشروع إلا بعد العرض عليه

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:18 م
محافظ الدقهلية يمنع مخاطبة التنمية الصناعية لطلب موافقة على مشروع إلا بعد العرض عليه اللقاء الأسبوعى للمواطنين بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

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وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بعدم مخاطبة هيئة التنمية الصناعية أو طلب موافقتها على ترخيص مشروع صناعى إلا بعد العرض الشخصى على المحافظ وموافقته أولا.

 

كما قرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من التنمية الصناعية والبيئة والقوى العاملة لمراجعة مدى توافر الاشتراطات الصناعية والبيئية لأحد المصانع وعرض تقرير مفصل للوضع على الطبيعة وفى حالة مخالفة المصنع تتم مخاطبة التنمية الصناعية لإغلاق المصنع وإلغاء الترخيص، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين من مدينة الكردى يتضرر فيها من وجود ماكينة طحين بالمنزل المجاور له مما تسبب فى حدوث شروخ بمنزله .

 

وقرر المحافظ، بتشكيل لجنة من التخطيط العمرانى والإدارة الهندسية لفحص أحد المنازل بشربين وفى حالة ثبوت تضرره يتم ترميمه على نفقة المتسبب، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من تضرر منزله بسبب قيام الجار بالبناء مما تسبب فى حدوث تشققات وتصدعات.

 

كما وافق محافظ الدقهلية على تغطية مصرف بعزبة سرسو البحرية التابعة لكفر ميت فاتك التابع لمركز المنصورة والذى تم اعتماد مبلغ 4 ملايين جنيه لتغطيته يتم بدء العمل فيه فى شهر أغسطس القادم.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى عقده محافظ الدقهلية صباح اليوم بحضور سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من وكلاء الوزارة ومديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

 


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