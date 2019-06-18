مجلة الإيكونومست: مصر تعطى دروسا للعالم فى حربها ضد فيروس C

كتبت أمل علام

قالت مجلة الإيكونومست، فى تقرير لها صدر مؤخرا، أن مصر فى طريقها للقضاء بنجاح على التهاب الكبد الفيروسى C، حيث كان حجم الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) فى مصر لا يماثل أى بلد آخر فى العالم، فى عام 2015 كان ما يقدر بنحو 6.3 % من السكان يعيشون مع الإصابة بالفيروس.

وأشارت المجلة إلى أنه يمكن أن يُعزى ارتفاع معدل انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي فى مصر إلى برنامج بدأ فى الخمسينيات وامتد حتى الثمانينيات لمكافحة مرض البلهارسيا، وهو مرض طفيلي تنقله وكان مستوطنًا في دلتا النيل، نفذت وزارة الصحة والسكان المصرية بمشورة ودعم من منظمة الصحة العالمية، وتم إعطاء 36 مليون حقنة لأكثر من 6 ملايين شخص، وتم تنفيذ البرنامج بشكل كلى تقريبًا باستخدام محاقن وإبر غير معقمة ومستخدمة مسبقًا، وقد قام البرنامج بنقل فيروس التهاب الكبد الوبائى دون قصد، والذي لم يكن معروفًا في ذلك الوقت بالإضافة إلى تدابير مكافحة العدوى الضعيفة "مثل مراقبة الجودة للتبرع بالدم"، أدى إلى ارتفاع معدلات انتقال العدوى وارتفاع معدل انتشارها.

وأضافت المجلة: على الرغم من ارتفاع معدل انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي سى، وجد أن معدل الإصابة بالفيروسين معا HBV-HCV لا يتعدى 0.06 % ويمكن تقييم تأثير كل من فيروسى سى وبى " HCV و HBV "على طريقتين، وهما الآثار الشخصية للمرض، وتأثيره على الاقتصاديات من حيث إنتاجية الموظفين، والتكاليف الطبية المباشرة، التهاب الكبد المزمن يضر بنوعية حياة الشخص، حيث يمكن أن يعاني من التعب، والاكتئاب، كما أن هناك خطر حدوث تليف تدريجي للكبد، مما قد يؤدي إلى سرطان الكبد أو الفشل، فيروس التهاب الكبد الوبائي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، والقضايا الصحية الأخرى أيضًا ،وكلاهما يؤثر سلبا على إنتاجية الموظفين من خلال الإعاقة والوفيات، على وجه التحديد بالنسبة لفيروس التهاب الكبد الوبائي سى في مصر، يقدّر العبء الاقتصادي بنحو 3.82 مليار دولار أمريكي في عام 2015، من حيث التكاليف المباشرة، بلغ اختبار وعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائي حوالي 4 % من إجمالي النفقات الصحية في عام 2015 (أكثر من 700 مليون دولار أمريكي)، تظهر نفس الدراسة أن علاج أكثر من 300 ألف شخص مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي كل عام مع مضادات الفيروسات قد يقلل من انتشاره بنسبة 94 %، والوفيات المرتبطة بالكبد بنسبة 75 % بحلول عام 2030، في ظل هذا السيناريو، سيتم تكبد تكاليف مباشرة، وخاصة في المدى القصير اختبار وعلاج.

بالنظر إلى حجم المشكلة الصحية، كانت استجابة الحكومة المصرية هي صياغة وتنفيذ برنامج وطني للكشف عن التهاب الكبد المزمن، مع التركيز على فيروس التهاب الكبد الوبائي، وكذلك علاج المصابين، وصل البرنامج القومى للقيام بدور بارز في مايو 2019 ، حيث قام بفحص 50 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد في ستة أشهر، وقد استكملت هذه الجهود بالوقاية من العدوى والسيطرة عليها، والمراقبة المستمرة والتثقيف العام المستمر للحفاظ على التأثير الصحي الإيجابي، نظرًا لوجود العديد من البلدان في إفريقيا، تحارب التهاب الكبد B و C ، وهناك دروس مستفادة للتعلم من تجربة مصر.

الوصول إلى الملايين..

وأشارت المجلة إلى أنه كجزء من التزام الحكومة المصرية بمعالجة هذه القضية الصحية، شكلوا اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ، (NCCVH) في عام 2006 ، والتي تضم ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وخبراء الكبد والتهاب الكبد الفيروسي.

كان التحدي الأولي هو حالة الوعي العام، خلصت 3 دراسات مصرية إلى وجود ثغرات خطيرة في المعرفة في فهم الناس لالتهاب الكبد الوبائي C، وكان الرد هو طرح حملة تثقيفية متعددة القنوات مع رسائل واضحة للجمهور بشأن عوامل الخطر (بالنسبة لأولئك الذين خضعوا للجراحة، و نقل الدم أو حقن البلهارسيا) ، ووسائل الانتقال، (بما في ذلك إعادة استخدام المحاقن، وشفرات الحلاقة).

وبالإضافة إلى المبادرات الحكومية الأخرى للوصول إلى تلك الموجودة في المناطق الريفية، أطلق جمال شيحة، بمستشفى أبحاث الكبد، وزملاؤه في جامعة المنصورة ، برنامج "التعليم، والاختبار، والعلاج وتم تنفيذه في 73 قرية، وتم تصميمه لتثقيف الناس حول التهاب الكبد الفيروسي وبدء العلاج بسرعة، يجب أن يكون التعليم هو الخطوة الأولى.

وقال وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ،" NCCVH"، لقد أنفقنا الكثير على الحملة الإعلامية، لكن كان من المهم تشجيع الناس على الحضور للاختبار،حيث تبلغ تكلفة برنامج الفحص الذي يطلق عليه "100 مليون صحة" ما بين 250 مليون دولار، و 300 مليون دولار أمريكي، وتم تمويله جزئيًا من قرض من البنك الدولي، من بين 5 ملايين شخص مصابين بالتهاب الكبد الوبائي Cفي عام 2014، تم علاج 2.5 مليون بين عامي 2014 وأوائل 2019 ، ومن المتوقع أن يعالج 1.8 مليون بنهاية عام 2019، ونتيجة لذلك، من المتوقع انخفاض فيروس التهاب الكبد الوبائي C في مصر من 7 % إلى أقل من 1%.

أوضح إمام واكد، أستاذ أمراض الكبد في المعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، "عندما يشفي الجميع، لن يكون هناك انتقال للفيروس، نعتبر برنامج العلاج الشامل أحد أركان الوقاية بالإضافة إلى مكافحة العدوى وتترجم حالات الفشل في العلاج بنسبة 2- 3% إلى حوالي 50 ألف مريض سيحتاجون إلى علاج أكثر تخصصًا غير متوفر في مصر.

وأوضحت المجلة إلى أن القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي باعتباره تهديدًا للصحة العامة بحلول عام 2023، يتطلب نهجًا جيدًا يتجاوز حملة الفحص الشامل الحالية والعلاج، هذه تشمل مجموعة من سياسات الوقاية من العدوى ومكافحتها، التي تمول من خلال مجموعة من الموارد الحكومية، لتحفيز المرضى للإبلاغ عن نتائج العلاج ، قدمت وزارة الصحة والسكان شهادة علاج، والتي كانت مطلوبة لتأمين العمالة في الخارج، هذا تحسن معدلات الإبلاغ بشكل كبير إلى 67 % ، من 25 %.

وأوضحت المجلة، لقد تحسنت سلامة الحقن، والتي تعتبر وسيلة هامة لنقل العدوى بفيروس التهاب الكبد الفيروسي سي، على مر السنين، وجد تقييم أجرته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا أن جميع مستشفيات القطاع العام و 98% من مستشفيات القطاع الخاص تستخدم الإبر، والمحاقن المأخوذة من حزمة معقمة أو مزودة بأغطية، لتعزيز ذلك ، سيُطلب من مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء مصر استخدام الحقن ذاتية التدمير فقط بحلول يوليو 2020.

لزيادة تعزيز الوقاية من العدوى والسيطرة عليها، ستجري بنوك الدم تحليلًا أكثر صرامة للتبرعات بالدم، بالإضافة إلى ذلك، يتم نشر المعايير الوطنية لمنظمة الصحة العالمية لخدمات نقل الدم، في جميع أنحاء مصر لضمان إتباع بروتوكولات النقل الآمن للدم ، مع استكمالها بجهود لتحسين الرقابة التنظيمية، وهذا يستلزم تشكيل لجنة قومية للسيطرة على الدم، ومراجعة قانون سلامة الدم.

وبحسب مجلة الإكينومست، فتوجد تدابير للوقاية من فيروس التهاب الكبد الوبائي بى، منذ عقود بدأت مصر في تحصين الأطفال الرضع في عام 1992، على الرغم من أن اختبار النساء الحوامل لم يكن ثابتًا، وخلصت إحدى الدراسات إلى أن برنامج التطعيم الحالي يوفر الحماية الكافية، من أوائل عام 2019 ، كانت المستشفيات تقوم بإعطاء "جرعة الولادة" ، الجرعة الأولى من اللقاح في غضون 24 ساعة بعد الولادة (سابقا كانت الجرعة الأولى تعطى بعد شهرين من الولادة)، كجزء من برنامج الفحص والعلاج لفيروس التهاب الكبد الوبائي، تم توفير لقاحات ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي.

لمزيد من التحليل للتقدم المحرز في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، تحتاج الحكومة إلى سد فجوة المتابعة، لتحفيز المرضى عن الاعلان عن نتائج العلاج.

الخبراء الذين قابلناهم يقترحون أن جميع المرافق العامة والخاصة يجب أن تقدم تقارير في نفس قاعدة البيانات، مع وجود رابط واضح لهويات المرضى الفردية.

وقالت المجلة أنه بالنظر إلى المستقبل، يجب أن يظل العاملون الصحيون والأشخاص أنفسهم يقظين لأعراض التهاب الكبد الفيروسي وعوامل الخطر المتعلقة بالعدوى، لكن يتعين على الحكومة في مصر الاستمرار في توفير الأدوات اللازمة، بما في ذلك التدريب المتكرر للعاملين الصحيين، مع تطور الظروف وبرنامج تثقيف عام موسع.

وأشارت المجلة إلى أن برنامج الفحص عجل الجهود المبذولة للوصول إلى الملايين الذين أصيبوا بالعدوى، مبرراً حجم المشكلة الصحية. "لقد تطلب الأمر تقدير حجم المشكلة ، وإنشاء مراكز علاج في جميع أنحاء البلاد، وتأمين الإرادة السياسية، والتمويل لتوفير علاج في متناول الناس.

وقال الدكتور دوس، يجب استكمال ذلك بسياسات فعالة للوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك الحقن وسلامة الدم، للحد من انتقال العدوى.



