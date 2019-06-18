لجنة لمتابعة صرف تعويضات المصريين بالكويت المتضريين من إلغاء تذاكر الطيران

كتب محمود راغب

تلقت إدارة رعاية المصريين بالخارج بوزارة الهجرة، شكوى تفيد بأن عددًا كبيرًا من المصريين العاملين المقيمين بدولة الكويت والذين حجزوا تذاكر الطيران للعودة إلى مصر من خلال شركات تعمل وسيطًا عن طريق الإنترنت، فوجئوا بإلغاء الحجوزات قبل السفر بساعات عن طريق شركة الحجز في مصر، وتبين لهم عند سؤالهم بالمطار أن الشركة هي التي ألغت الحجز بدون إبداء أسباب لذلك أو إرجاع قيمة التذاكر.

وأكدت وزارتا الهجرة والسياحة ، متابعة الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المصريين المقيمين بالكويت، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزاراتي الهجرة والسياحة وجهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية، وستكون مختصة بمتابعة المخالصات وحصول المواطنين المتضررين على مستحقاتهم.

وأضافت وزارة الهجرة أنه قد تم الاتفاق أيضا على دفع الشركتين المشكو في حقهما من قبل المصريين بالكويت، قيمة التذاكر بالكامل للمتضررين، كما تم الاتفاق على فتح حساب بغرفة شركات السياحة لتحويل المبالغ الخاصة بالتعويضات المتضررين عليه.

وأشارت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أنه على أي مواطن متضرر تم إلغاء تذكرته، أن يتقدم الى اللجنة أو أي جهة من الجهات المشكل منها اللجنة، لأخذ التعويض.

وأكدت وزارتا الهجرة والسياحة استمرار متابعتها للمشكلة، حتى يسترد كافة المتضررين من المصريين بالكويت مستحقاتهم.