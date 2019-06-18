قبل ما تأكل بالليل خلى بالك.. تناول العشاء فى وقت متأخر يمكن أن يسبب هذه المشاكل

كتبت إيناس البنا

العشاء هو أهم وجبة فى اليوم، ولكننا غالبًا ما نسمع مدى أهمية وجبة الإفطار لإبقائك مستمراً طوال اليوم فقط، ولكن وجبة العشاء أيضا مهمة فى نظام الهضم الصحى.

هناك عدة عوامل مهمة وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" عندما يتعلق الأمر بالعشاء، والعشاء المتأخر قد يقود إلى زيادة الوزن ومشاكل فى الجهاز الهضمى الأخرى.

قلل من تناول الكربوهيدرات فى نظامك الغذائى خاصة وجبة العشاء.

تجنب استخدام الزيوت الكثيرة استخدم مرق الخضار للحساء لطهى الخضراوات .

استفد من التوابل مثل الكركم والزنجبيل والقرفة لأنها تساعد في حرق الدهون في الجسم.

تجنب تناول الدهون والجبن.

ضاعف من تناول الألياف والحبوب الكاملة فى نظامك الغذائى.

تناول طعامك قبل ساعتين أو 3 ساعات قبل موعد النوم.



وجبة العشاء

تحديد موعد معين لتناول الطعام

يجب أن تعتمد مواعيد الوجبات على الجدول الزمني للفرد وأسلوب حياته، فيجب على الأشخاص الذين يبدأون يومهم مبكرًا أن يخططوا لوجباتهم الغذائية بحيث يكون تناولهم للغذاء مناسبًا لإدارة الوزن بشكل صحى.

ينبغى على الشخص أن يخطط تناول الوجبات وفقا لتوقيت نومهم، حيث يُنصح دائمًا بتناول ما لا يقل عن 2-3 ساعات على الأقل قبل النوم، السبب وراء ذلك هو أن الطعام يستغرق بعض الوقت للهضم والنوم مباشرة بعد دقائق قليلة من العشاء يمكن أن يؤدى إلى تراكم الدهون بالجسم، وحدوث ومشاكل متعلقة بالهضم.