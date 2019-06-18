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عميد أصول الدين بالأزهر: الفهم الخاطئ للقرآن والسنة ينشر التطرف والإرهاب

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:32 م
عميد أصول الدين بالأزهر: الفهم الخاطئ للقرآن والسنة ينشر التطرف والإرهاب جانب من الندوة
كتب لؤى على

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أكد الدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر, أن هناك العديد من الآيات القرآنية التى تم تحريفها عن سياقها وتأويلها غير ما تحتمل، لغايات وأهداف معينة ولتبرير السلوكيات المنحرفة عن صحيح الدين من قبل الجماعات المتطرفة.
 
جاء ذلك خلال ندوة "آيات أخطأ في فهمها المتطرفون"، التى أقيمت بمقر منظمة خريجي الأزهر ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لعدد من أئمة أثيوبيا وتستمر حتى 11 يوليو القادم.
 
وأشار العواري إلى أهمية دور الأئمة فى الرد على الشبهات والتأويلات التى اعتمد عليها المتطرفون فى أفعالهم وسلوكهم من خلال تحريفهم لمعاني آيات القرآن الكريم، وضرورة  إثبات أغاليطهم فى فهم محكم التنزيل من اجتزاء للنصوص وعدم مراعاة سياقاتها، بأسلوب عصرى وبسيط يصل للعقول لبيان مواضع اللبس والخداع والخطأ فى تفسير الآيات.
 
وقال العوارى إن هناك تحديات خطيرة يمر بها العالم من انتشار للإرهاب الذى  يمارس باسم الدين وتُرتَكب باسمه أعمال إجرامية شوهت صورة الإسلام والمسلمين، مؤكداً ضرورة نشر الفكر الأزهرى المستنير فى وجه تلك الجماعات الظلامية.
 
 
 

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

اثيوبيا

الائمة

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