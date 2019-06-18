طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الصرف: "صعب ويا رب ننجح بس"

أبدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى، استياءهم وغضبهم من صعوبة مادة الصرف، والتى امتحن بها الطلاب اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أن الوقت المحدد للمادة ساعتين فقط، بينما أكد البعض أن الوقت ليس له قيمة أمام صعوبة المادة فى الأساس، حيث قال أحدهم "يارب بس ننجح فيها".
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.
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