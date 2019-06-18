طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الصرف: "صعب ويا رب ننجح بس"

كتب ـ لؤى على

أبدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى، استياءهم وغضبهم من صعوبة مادة الصرف، والتى امتحن بها الطلاب اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أن الوقت المحدد للمادة ساعتين فقط، بينما أكد البعض أن الوقت ليس له قيمة أمام صعوبة المادة فى الأساس، حيث قال أحدهم "يارب بس ننجح فيها".