ضبط نصاب جمع أموال الشباب الراغبين فى السفر للعمل بالخارج بالجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج لإستيلائه على مبلغ 60 ألف جنيه من 3 مواطنين نظير توفير عقد عمل لهم بإحدى الدول العربية.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من 3 مواطنين بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والاستيلاء على مبلغ 60 ألف جنيه منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وقيام (صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج)، فى الهرم بالجيزة بالاستيلاء على المبالغ المالية تحت ذات الزعم ولم يلتزم بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المتحصل عليها للشاكين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.