ضبط شخصين لتزويرهما تأشيرتى دخول وتقديمهما لسفارة دولة عربية لتوثيقهما

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لتزويرهما تأشيرتى دخول وتقديمهما لسفارة إحدى الدول العربية لتوثيقهما.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً بقيام شخصين بتقديم تأشيرتى دخول لسفارة إحدى الدول العربية بأسمائهما لتوثيقهما يشتبه فى كونهما "مزورتين".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من ضبطهما (نجار مسلح – "مقيم بكفر الشيخ" ، حاصل على دبلوم تجارة "مقيم بالدقهلية"، حيث تبين تقديمهما لمسئولى السفارة بتأشيرتى دخول إلكترونية بأسمائهما لتوثيقهما تفيد حصولهما على عقود عمل بإحدى الشركات بذات الدولة "خلافاً للحقيقة".

وبتطوير مناقشتهما وبمواجهتهما قررا حصولهما على التأشيرتين المضبوطتين من صورة مماثلة على شبكة الإنترنت وتقدما بها للسفارة لتوثيقهما بغرض الحصول على فرصة عمل بفحصهما فنياً تبين أنهما مزورتين باستخدام طابعة كمبيوتر، فوجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.