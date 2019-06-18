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صور.. نصب تذكارى بمدينة الحسنة تخليدا لذكرى صمود أهالى سيناء فى وجه إسرائيل

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:51 ص
صور.. نصب تذكارى بمدينة الحسنة تخليدا لذكرى صمود أهالى سيناء فى وجه إسرائيل النصب التذكارى
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء، تخليده لذكرى الصمود والتحدى على أرض مدينة الحسنة ببناء نصب تذكارى يجسد ذلك اليوم، الذى شهد إعلان مشايخ سيناء فى وقت احتلال إسرائيل لسيناء رفضهم تدويلها وإعلانهم أمام العالم أن سيناء مصرية.

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تخليدا للإرث الوطني السيناوي لمدينة الحسنة بوسط سيناء، يتم تشييد وبناء النصب التذكاري للصمود والتحدي لإحياء ذكري بطولة أهالي الحسنه وسيناء في الصمود أمام العدو الصهيونى .

وأضاف رئيس مركز ومدينة الحسنة أن النصب يجرى العمل فيه ومقرر الانتهاء منه خلال فترة وجيزة، ليصبح معلما مميزا ومزارا ويأتى فى إطار استكمال منظومة التجميل للمدينة .

وتابع رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه سيتم افتتاح مشروع بناء النصب فى احتفال شعبى يليق باسم وقيمة المناسبة التى يفتخر بها كل مصرى والتى تمثل صمود أهالى ومشايخ سيناء فى وجه الاحتلال وتأكيدهم على التمسك بوطنيتهم وهويتهم المصرية .

 

النصب التذكارى (1)
النصب التذكارى 

 

النصب التذكارى (2)
النصب التذكارى 

 

النصب التذكارى (3)
النصب التذكارى 

 

النصب التذكارى (1)
النصب التذكارى 

نصب تذكارى بسيناء

شمال سيناء

الحسنة

اسرائيل

الاحتلال

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