صور.. مطار القاهرة يتسلم 11 جهاز ماسح المانى للفحص الأمنى للركاب

استقبل اليوم الثلاثاء اللواء أحمد جنينة ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى ، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، السفير الالمانى بالقاهرة يوليوس جيورج لوي، لتسليم عدد 11 جهاز ماسح ضوئى أمنى للأشخاص بمبنى الركاب رقم 3 من طراز QPS 200 والتى أنتجتها الشركة الألمانية Rohde & Schwarz لتحسين أمن المسافرين والعاملين فى مطار القاهرة الدولى وتسريع الفحص الأمنى للركاب .
وفى كلمة ألقاها اللواء أحمد جنينة ، فى إحتفالية أقيمت بمبنى الركاب 3 لهذه المناسبة، أثنى على التعاون الوثيق بين الجانبين المصرى والألمانى ، فيما أكد السفير الالمانى فى كلمته، الى أن هذه الماسحات الضوئية الأمنية هى مثال للتعاون الملموس بين المانيا ومصر فى العديد من المجالات.
يشار الى أنه يتم حاليا تدريب العاملين فى مطار القاهرة، من خلال الجانب الألمانى على إستخدام الأجهزة لمنحهم شهادة معتمدة بالتشغيل، كما أنه جارى التعاقد على الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة للأجهزة من الجانب الألمانى.
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