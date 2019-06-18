صور.. مطار القاهرة يتسلم 11 جهاز ماسح المانى للفحص الأمنى للركاب

وفى كلمة ألقاها اللواء أحمد جنينة ، فى إحتفالية أقيمت بمبنى الركاب 3 لهذه المناسبة، أثنى على التعاون الوثيق بين الجانبين المصرى والألمانى ، فيما أكد السفير الالمانى فى كلمته، الى أن هذه الماسحات الضوئية الأمنية هى مثال للتعاون الملموس بين المانيا ومصر فى العديد من المجالات.

يشار الى أنه يتم حاليا تدريب العاملين فى مطار القاهرة، من خلال الجانب الألمانى على إستخدام الأجهزة لمنحهم شهادة معتمدة بالتشغيل، كما أنه جارى التعاقد على الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة للأجهزة من الجانب الألمانى.