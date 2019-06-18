صور.. محافظ البحيرة يتسلم أول نسخة من أطلس الأوقاف

فريق المحافظات

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة للحفاظ علي أملاك الدولة وحمايتها من التعديات.

جاء ذلك خلال تسلمه أطلس الأوقاف علي مستوى المحافظة والذي قام بتسليمه وفد من مديرية الأوقاف ضم كلا من مدير عام هيئة الأوقاف ورئيس الشئون الزراعية ومدير الملكية العقارية ومهندس الملكية العقارية بهيئة الأوقاف.

وأطلس الأوقاف عبارة عن أملاك الوقف موقعة علي خرائط مساحية طبقاً للإحداثيات العالمية وموضح عليها كافة الأطيان الزراعية والمباني السكنية بنطاق كل مدينة وقرية .

كما يضم الأطلس الأوقاف الخيرية والأهلية والمشتركة منذ عام 1924 حتي 2018 وهو يعد أول أطلس علي مستوى العالم محدد به أملاك الأوقاف .



محافظ البحيرة يتسلم أول نسخة من أطلس الأوقاف بالمحافظة



محافظ البحيرة يتسلم أول نسخة من أطلس الأوقاف بالمحافظة



محافظ البحيرة يتسلم أول نسخة من أطلس الأوقاف بالمحافظة