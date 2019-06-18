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صور.. سكان دمياط الجديدة يشكون من سوء حالة الشاطىء

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:00 ص
صور.. سكان دمياط الجديدة يشكون من سوء حالة الشاطىء سكان دمياط الجديدة يشكون من سوء حالة الشاطىء
دمياط - معتز الشربينى

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طالب سكان ورواد مدينة دمياط الجديدة بضرورة رفع ستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على شاطىء بلاج دمياط الجديدة، بعد أن أصابها التدهور بسبب سوء حالة النظافة وغياب كافة الخدمات، مطالبين بتكثيف الجهود لرفع مستوى الخدمات والإهتمام بشاطىء البلاج.
 
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وقال محمود سميرموظف من سكان دمياط الجديدة، أن شاطىء بلاج دمياط الجديدة كان أحد الشواطىء المهمة بمحافظة دمياط، وكان ينافس رأس البر وأصبح له زواريتوافدون عليه، إلا أنه تحول إلى مناطق مهجورة بسبب الإهمال الذى طالة على مدار السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن شاطىء البلاج يحتاج إلى تكثيف أعمال النظافة، وصيانة المرافق وتوفير دورات مياه ورجال إنقاذ، وكذلك خدمات إسعاف وأماكن بيع مستلزمات المأكل والمشرب والإهتمام بالكافتريات.
 
 
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دمياط الجديدة

تنمية دمياط الجديدة

شاطىء البلاج

اخبار المحافظات

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