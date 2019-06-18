صور.. رجال الحماية المدنية ينقذون عاملا انهار عليه مطعم بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من خلال سرعة الانتقال والاستجابة الفورية لبلاغ انهيار سقف مطاعم فى العطارين بمديرية أمن الإسكندرية فى إنقاذ أحد العاملين بالمطعم من تحت الأنقاض عقب انهيار سقف المطعم عليه، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاستجابة السريعة والتعامل الجاد والفورى مع كافة البلاغات، خاصة البلاغات ذات الطابع الإنسانى والتى تتعلق بأرواح المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.