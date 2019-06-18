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صور.. دعم مستشفى الأقصر العام بمولد أكسجين سعة 38 متر بـ 5 مليون جنيه

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:06 م
صور.. دعم مستشفى الأقصر العام بمولد أكسجين سعة 38 متر بـ 5 مليون جنيه مولد أكسجين بمستشفى الأقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الوزارة قامت بدعم مستشفي الأقصر العام بمولد للأكسجين سعة 38 متر مكعب في الساعة بقيمة 5 مليون جنية، وذلك فى اطار الدعم المستمر لقطاع الصحة بمحافظة الأقصر تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف وكيل صحة الأقصر – فى بيان صحفي – أن المولد الجديد سيساهم في توفير الأكسجين بصفة مستمرة لجميع أقسام المستشفى، والقضاء نهائياً علي إحتمالية حدوث أزمات مستقبلية بسبب تأخر مصنع الغاز في ملئ تانكات واسطوانات الأكسجين الموجودة بالمستشفي، وهو الأمر الذي من شأنه سرعة تقديم خدمة طبية ذات جودة وفعالية لمرضي المحافظة.

وزارة الصحة تدعم مستشفي الأقصر العام بمولد أكسجين سعة 38 متر بقيمة 5 مليون جنية (1)
وزارة الصحة تدعم مستشفي الأقصر العام بمولد أكسجين 

 

وزارة الصحة تدعم مستشفي الأقصر العام بمولد أكسجين سعة 38 متر بقيمة 5 مليون جنية (2)
تركيب مولد أكسجين 
 

 

وزارة الصحة تدعم مستشفي الأقصر العام بمولد أكسجين سعة 38 متر بقيمة 5 مليون جنية (3)
مولد أكسجين بمستشفى الأقصر العام
 

 


الاقصر

وزارة الصحة

مستشفي الاقصر العام

توفير مولد اكسجين بالاقصر

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