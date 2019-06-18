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صور.. جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية بها 1100 كرتونة ألعاب نارية وشماريخ

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:50 م
صور.. جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية بها 1100 كرتونة ألعاب نارية وشماريخ جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية وشماريخ
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نجحت الإدارة العامة للحركة بجمرك الدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم المدير العام وسعيد أبو سكينة مدير الإدارة ومحمد الشراقوة مأمور الحركة ومحمد عادل مأمور التعريفة بالاشتراك مع العقيد أحمد عوض رئيس مباحث الميناء فى ضبط حاوية 40 قدم واردة من الصين بها ألعاب نارية وشماريخ.

 

البداية أثناء وصول الحاوية من الصين ومدون عليها مستلزمات إنتاج فى الأوراق الرسمية وبمعاينتها تبين أن بها أكثر من 1100 كرتونة ألعاب نارية وشماريخ وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتم العرض على حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية الجمارك الدخيلة تنفيذا لتوجيهات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

 

وقامت إدارة جمارك الدخيلة بالتعاون مع مباحث المينا باستدعاء الحماية المدنية وتم تأمين تفريغ شحنة الألعاب النارية، تحسبا لأى طوارئ وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية (3)
جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية 

 

جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية (4)
جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية 

 

جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية (5)
جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية 

 

جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية (6)
جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية (

 

جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية (1)
جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية 

 

جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية (7)
جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية 

 

جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية (2)
جمارك الدخيلة تحبط تهريب حاوية محملة بـ1100 كرتونة ألعاب نارية

الاسكندريه

جمارك الدخيله

العاب ناريه

تهريب العاب ناريه

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