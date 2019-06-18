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صور.. تكريم فريق التمريض بتأمين صحى كفر الشيخ لحصده المركز الأول على مستوى الهيئة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:48 م
صور.. تكريم فريق التمريض بتأمين صحى كفر الشيخ لحصده المركز الأول على مستوى الهيئة تكريم فريق التامين الصحى بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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كرم الدكتور عصام عبد الخالق مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، العاملين بإدارة التمريض بالفرع، لفوزهم بالمركز الأول على مستوى الهيئة كأفضل اداء  بجميع المحافظات.
 
قال مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إنه سعيد بنتيجة تقييم رئاسة هيئة التمريض الصحى، والذي أظهر حصول  فريق العمل بإدارة التمريض بفرع تأمين صحي كفر الشيخ، على المركز الأول على مستوى الهيئة ، مؤكداً أن أعضاء فريق التمريض بكافة المستشفيات يؤدون خدمات تمريضية متميزة للمرضى.
 
جاء التكريم، بحضور الدكتور عصام عبد الخالق مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور محمد الحمراوى نائب مدير الفرع، والدكتور محمد أبو طالب مدير المكتب الفنى، وعدد من مديري إدارات الفرع، وكرم مدير الفرع كلا من منى أمين مدير إدارة التمريض بالفرع، وفريقها دعاء سمير، نوره عبدالوهاب، ولمياء عبدالفتاح، والهام محمود، وفاطمة السيد محمود.
 
تكريم فريق التامين الصحى بكفر الشيخ (1)
تكريم فريق التامين الصحى بكفر الشيخ 

تكريم فريق التامين الصحى بكفر الشيخ (2)
تكريم فريق التامين الصحى بكفر الشيخ

تكريم فريق التامين الصحى بكفر الشيخ (3)
تكريم فريق التامين الصحى بكفر الشيخ

تكريم فريق التامين الصحى بكفر الشيخ (4)
تكريم فريق التامين الصحى بكفر الشيخ

تكريم فريق التامين الصحى بكفر الشيخ (5)
تكريم فريق التامين الصحى بكفر الشيخ

 


محافظه كفر الشيخ

التامين الصحى

هيئة التأمين الصحى

مستشفى العبور

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