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صور.. الإسكندرية تستعد لأمم أفريقيا.. والمحافظ: افتتاح حديقة الاستاد قريبا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:09 م
صور.. الإسكندرية تستعد لأمم أفريقيا.. والمحافظ: افتتاح حديقة الاستاد قريبا الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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واصلت محافظة الإسكندرية الاستعدادات المكثفة التى تقوم بها حاليا بكافة الأجهزة التنفيذية المعنية فى إطار استقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تقوم الإسكندرية بتطوير المنطقة المحيطة بإستاد الإسكندرية والمداخل والمخارج الرئيسية للمدينة.

 

من جانيه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن مواصلة أعمال تطوير حديقة الاسعاف وإعادة رونقها بهذا الشكل الجمالى مع مراعاة البعد التراثى لاستاد الإسكندرية مع الحفاظ على هويتها لجعلها نموذجا جيدا يحتذى به فى الحدائق الأخرى على مستوى الثغر مع تغيير اسمها من حديقة الاسعاف إلى حديقة الاستاد، وذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، لافتا إلى أنه تم وضع آلية للحفاظ على استدامة أعمال التطوير التى تمت بالحديقة.

 

وأوضح "قنصوة"، أن أعمال تطوير الحديقة استهدفت زيادة المسطح الأخضر عن الوضع الحالى مع الحفاظ على جميع أشجار النخيل بعد تهذيبها وتنسيقها، وتغيير شبكة الكهرباء والإضاءة بالكامل بالإضافة إلى تغيير شبكة المياه لتغذية الحديقة، وإعادة تشغيل النافورة المعطلة، وتركيب بردورة جديدة وفقا للكود العالمى، وإنشاء عدد من أماكن الجلوس للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين الحديقة من خلال شركة متخصصة للأمن.

 

من جهة أخرى كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بتفقد استاد جامعة الإسكندرية الرياضى كأحد الملاعب التى من المقرر التدريب عليها خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية، كما قام السكرتير المساعد بالمرور لمتابعة اللمسات النهائية التى تتم بمحيط استاد الإسكندرية وحديقة الإسعاف.

 

وتابع السكرتير المساعد استكمال أعمال التشجير وتركيب ودهان البلدورات وتخطيط الشوارع المحيطة باستاذ الإسكندرية استعدادًا لاستضافة البطولة، كما قام بالمرور لتفقد ما تم من أعمال التطوير التى تتم بالطريق المؤدى إلى مطار برج العرب والجزيرة الوسطى، رافقه خلال الجولة رئبيس حى العامرية ثان، ورئيس مركز ومدينة برج العرب.

الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا (5)

الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا 

 

الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا (6)
الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا 

 

الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا (7)
الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا
الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا (8)
الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا 

 

الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا (1)
الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا

 

الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا (2)
الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا 
الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا (3)
الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا

 

الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا (4)
الإسكندرية تواصل استعداداتها لـأمم أفريقيا 

اخبار الاسكندرية

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