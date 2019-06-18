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شكيل لجنة لاختيار المرشحين لمنصب عميد طب المنصورة خلفا لعطية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:22 م
شكيل لجنة لاختيار المرشحين لمنصب عميد طب المنصورة خلفا لعطية جانب من اللقاء
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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عقد الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة، اجتماعا اليوم مع مجلس كلية الطب لإجراء تصويت على أعضاء لجنة اختيار العميد من أعضاء مجلس الكلية، وتضم اللجنة عضوين أساسيين وعضوا احتياطيا،  بحضور الدكتورة  نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة بسمة أسامة محمد شومان نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور  تامر سمير محمد أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا.

وقدم رئيس الجامعة  الشكر خلال الاجتماع  للدكتور محمد عطية عميد الكلية، على الجهد الذى بذله خلال فترة تولية منصب عميد الكلية، مؤكدا أن كلية طب المنصورة كلية عريقة تتميز بعقول علمائها وأبنائها الباحثين والأطباء بالقطاع الطبى الذى يقدم  خدمات طبية وإنسانية لعلاج الآلاف من المرضى بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.

وتم عمل التصويت واختيار الدكتور سمير عطية، الدكتور صبرى جاد، بالإضافة إلى الدكتور نبيل جاد الحق عضوا احتياطيا.

 


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