سقوط سحابة فى مدينة كندية يثير الدهشة والرعب... فيديو وصور

كتب بلال رمضان

بين الدهشة والرعب، أثار سقوط إحدى السحب فى مدينة كالجارى، أكبر مدينة فى مقاطعة ألبرتا، كندا، ردود أفعال منصات التواصل الاجتماعى، تعليقا على الفيديو المتداول لحالة الطقس فى كالجارى وسط التحذيرات.

كانت هيئة البيئة الكندية قد رفعت من مستوى تحذيرها إلى درجة "الشديد" من عاصفة رعدية، فى شمال كالجارى، وفى هذا السياق، أصدرت هيئة البيئة الكندية إرشادات خاصة للطقس بعدما شوهد سقوط سحابة.



السحابة السوداء تثير الرعب فى كندا



الطقس السئ وسقوط السحابة فى كندا



المواطنون يشاهدون سقوط السحابة فى كندا



مشهد من فيديو سقطوط السحابة فى كندا



مشهد يرصد سقوط السحابة فى كندا

الصور والفيديو، حسبما تشير بعض المواقع التقطها "مات فاندنبرج" أثناء مغادرته لملعب الجولف، وبحسب وزارة البيئة الكندية، فإن سقوط السحابة كانت نتيجة للعاصفة التى كانت تسير جنوب شرق المدينة.