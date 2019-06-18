درجات الحرارة اليوم فى البحرين.. العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 33

كتب وكالات

ذكرت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات فى البحرين، أن الطقس فى البحرين اليوم الثلاثاء، فى مملكة البحرين سيكون حارا مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل، الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً خلال النهار.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 33 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 70%، والصغرى 15%. .