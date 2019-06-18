حمله أمنية مكثفة لمديرية أمن القليوبية تنفيذ 8117 حكما قضائيا و67 قضية

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 271 محكوم عليهم، و18حكم جنائى خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 276محكوما عليهم بإجمالى 8117 أحكام منفذة " 872حكمًا جزئيًا و230حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6755 غرامات ، وتحرير 242مخالفة، كما تم ضبط67 مخالفة وهم 12 اشغال طريق –5 نظافه– 9 بائع متجول – 8 ازاله فوريه –4 وصلات كهربائية.