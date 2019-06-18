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حبس 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالدرب الأحمر

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:57 م
حبس 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالدرب الأحمر مخدرات-أرشيفية
كتب ــ سليم على

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قررت نيابة الدرب الأحمر، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى دائرة القسم.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، تمكن رجال مباحث قسم الدرب الأحمر فى القبض على عاطل، 36 سنة، وبحوزته 560 جرام فودو، و30 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
 
وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.
 
وتم ضبط عاطل، 22 سنة، والمطلوب ضبطه فى قضية "تبديد" مقضى فيها بالحبس 6 أشهر، وبحوزته 600 جرام فودو، وكمية من مادة الكيتامين وزنت 17 جراما المستخدمة فى صناعة الفودو المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
 
بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
 
كما تم ضبط ربة منزل، 41 سنة، سبق اتهامها فى قضية "مخدرات"، وبحوزتها 80 جرام هيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
 
وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها المخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الفودو

هيروين

صناعه الاستروكس

الدرب الاحمر

محكمه جنوب القاهره

مخدر الفودو

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