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توريد 72 ألف طن من القمح لصوامع وشون أسوان

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:34 م
توريد 72 ألف طن من القمح لصوامع وشون أسوان توريد قمح - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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وصلت كميات القمح الموردة إلى صوامع وشون أسوان، حتى اليوم منذ بدء موسم الحصاد، إلى 72 ألف و366 طن.

قال عاطف حسن، مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، إن الكميات التى تم توريدها شملت 5150 طن بصومعة أسوان و 950 طن بشونة كوم أمبو و 24 ألف و 250 طن بصومعة إدفو، بجانب 42 ألف و15 طن بصومعة المفالسة.

وأكد أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على ضرورة الاستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن لاستكمال استلام الكميات الموردة من القمح ضمن موسم الحصاد للعام الحالى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية.

 

 


القمح

صوامع القمح

محافظ اسوان

توريد قمح لشون اسوان

موسم الحصاد

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