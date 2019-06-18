سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:00 ص
تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين النيابة الإدارية _ ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتعبر السبيل الوحيد أمام العامل أو الموظف للحصول على حقوقه المهدره أو الضائعة، هو التقدم بشكوى إدارية سواء لرؤسائه المباشرين فى العمل، أو التقدم بها للجهات الرقابية أو جهات التحقيق فى الدولة، و هناك العديد من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم الشكاوي الإدارية ، و التي لابد من الاهتمام بها عند تقديم الشكوى، حتى يتم أخذها بعين الاعتبار.

وتعتبر الشكوى الإدارية هي الطريقة التي يمكن من خلالها العمل على تحصيل الحقوق ، و كذلك رد الاعتبارات لمختلف الأشخاص الذين من الممكن أن يعرضوا للضرب أو المضايقة في أماكن عملهم، و تشمل الأماكن العامة و المؤسسات المختلفة و العمل.

يتوجب مراعاة سرعة التقدم بالشكوى فور وقوع الحدث، وذلك لسرعة أخذ الحق المهدر بطريقة قانونية، بالإضافة إلى أنها لابد تكون ذات تأثير أفضل عندما يتم تقديمها سريعا.

شروط الشكوى الإدارية

- وقوع ضرر على أحد الموظفين على أن يكون هذا الضرر حدث في نطاق مكان العمل ، و هنا يتم التعامل مع الشكوى بالاعتماد على اللوائح الوظيفية بعدد من الأنظمة القانونية.

- يتم رفع الشكوى إلى الإدارة بشكل مباشر أو يمكن الاستعانة بالأقسام الإدارية في المؤسسات المختلفة.

- يتم توثيق الحالة المرتبطة بالشكوى في السجلات الخاصة بالمؤسسة ، و بذلك يتم تفادي تكرارها مجددا ، على أن يتم ذلك مع إضافة الصفحة الرسمية لمقدم الشكوى.

- يتم إرفاق مختلف الملاحظات النصية و الأدوات المادية المرتبطة بالشكوى معها.

كيفية كتابة شكوى ادارية

- لكل فرد الحق في تقديم شكواه الإدارية، و التعامل مع مختلف المؤسسات الإدارية والرقابية والتحقيقية لتقديم شكواه فى أى تجاوز أو ظلم أو إهدار حق يقع عليه .

- يتم كتابة الشكوى الإدارية باسم المدير أو المسؤول المباشر عن الموظفين و الذي تؤول الشكوى إليه، "إلى السيد المدير أو إلى السيد الرئيس ، ثم يتم كتابة اسم الشخص المشتكي إليه ، و ذلك في حالة تقديم الشكوى الرسمية ، و يفضل كتابة هذه الشكوى على جهاز حاسب".

- لابد من ذكر الأسباب التي أدت إلى كتابة هذه الشكوى ، و الدوافع التي تعلقت بها و كافة ما يتعلق بالشكوى و الأحداث التي أدت إليها.

- الفقرة الأخيرة في الشكوى لابد أن تشمل ما إذا كان الشخص سوف يذكر أي من الملاحظات ، و التي تساعد على تحديد موضوع الشكوى و أخذه بعين الاعتبار.

متابعة الشكوى

يتم متابعة الشكوى عن طريق التعامل مع الجهة التي تم تقديم الشكوى بها ، و ذلك لأن هذه المتابعة تبدأ بعد أن يتم تحديد وقت البت في هذه الشكوى ، و هنا من الممكن العمل على متابعة الشخص المسئول عن تقديم الردود المتعلقة بالشكاوى ، و في حالة الموافقة على الشكوى يتم العمل على تحديد الأطراف المعنية لإيجاد حل مناسب لها. 


الشكوى الإدارية

طريقة كتابة الشكوى

متابعة الشكوى

شروط الشكوى الإدارية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على 8 اختصاصات للنيابة الإدارية.. أبرزها مكافحة الفساد

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:34 م

النيابة الإدارية تحكم سيطرتها على قضايا الفساد خلال شهر رمضان.. إحالة موظف بضرائب المنيا للمحاكمة لتورطه فى جرائم إرهابية.. واتهام 4 آخرين بوزارة الزراعة بتزوير أوراق والاستيلاء على أراضى

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:47 ص

كل ما تريد معرفته عن تحقيقات النيابة الإدارية مع الموظف العمومى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:31 ص

هل قرارات النيابة الإدارية ملزمة أم مجرد توصيات؟

السبت، 01 يونيو 2019 02:45 ص

آليات تمتلكها هيئة النيابة الإدارية لمكافحة الفساد.. تعرف عليها

الجمعة، 17 مايو 2019 08:00 م

8 اختصاصات للتفتيش الفنى على أعمال أعضاء النيابة الإدارية

الجمعة، 17 مايو 2019 12:18 ص

تعرف على 3 آليات رئيسية تعتمد عليها النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد

الأربعاء، 15 مايو 2019 01:30 ص

5 مهام رئيسية تتطلع بها وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية.. تعرف عليها

الأربعاء، 15 مايو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

المصرية لتسويق الأسماك: طرح المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%

المصرية لتسويق الأسماك: طرح المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%

"إزاى تستثمر 100 ألف جنيه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تستثمر 100 ألف جنيه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة