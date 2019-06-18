تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

كتب عبد الله محمود

يتعبر السبيل الوحيد أمام العامل أو الموظف للحصول على حقوقه المهدره أو الضائعة، هو التقدم بشكوى إدارية سواء لرؤسائه المباشرين فى العمل، أو التقدم بها للجهات الرقابية أو جهات التحقيق فى الدولة، و هناك العديد من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم الشكاوي الإدارية ، و التي لابد من الاهتمام بها عند تقديم الشكوى، حتى يتم أخذها بعين الاعتبار.

وتعتبر الشكوى الإدارية هي الطريقة التي يمكن من خلالها العمل على تحصيل الحقوق ، و كذلك رد الاعتبارات لمختلف الأشخاص الذين من الممكن أن يعرضوا للضرب أو المضايقة في أماكن عملهم، و تشمل الأماكن العامة و المؤسسات المختلفة و العمل.

يتوجب مراعاة سرعة التقدم بالشكوى فور وقوع الحدث، وذلك لسرعة أخذ الحق المهدر بطريقة قانونية، بالإضافة إلى أنها لابد تكون ذات تأثير أفضل عندما يتم تقديمها سريعا.

شروط الشكوى الإدارية

- وقوع ضرر على أحد الموظفين على أن يكون هذا الضرر حدث في نطاق مكان العمل ، و هنا يتم التعامل مع الشكوى بالاعتماد على اللوائح الوظيفية بعدد من الأنظمة القانونية.

- يتم رفع الشكوى إلى الإدارة بشكل مباشر أو يمكن الاستعانة بالأقسام الإدارية في المؤسسات المختلفة.

- يتم توثيق الحالة المرتبطة بالشكوى في السجلات الخاصة بالمؤسسة ، و بذلك يتم تفادي تكرارها مجددا ، على أن يتم ذلك مع إضافة الصفحة الرسمية لمقدم الشكوى.

- يتم إرفاق مختلف الملاحظات النصية و الأدوات المادية المرتبطة بالشكوى معها.

كيفية كتابة شكوى ادارية

- لكل فرد الحق في تقديم شكواه الإدارية، و التعامل مع مختلف المؤسسات الإدارية والرقابية والتحقيقية لتقديم شكواه فى أى تجاوز أو ظلم أو إهدار حق يقع عليه .

- يتم كتابة الشكوى الإدارية باسم المدير أو المسؤول المباشر عن الموظفين و الذي تؤول الشكوى إليه، "إلى السيد المدير أو إلى السيد الرئيس ، ثم يتم كتابة اسم الشخص المشتكي إليه ، و ذلك في حالة تقديم الشكوى الرسمية ، و يفضل كتابة هذه الشكوى على جهاز حاسب".

- لابد من ذكر الأسباب التي أدت إلى كتابة هذه الشكوى ، و الدوافع التي تعلقت بها و كافة ما يتعلق بالشكوى و الأحداث التي أدت إليها.

- الفقرة الأخيرة في الشكوى لابد أن تشمل ما إذا كان الشخص سوف يذكر أي من الملاحظات ، و التي تساعد على تحديد موضوع الشكوى و أخذه بعين الاعتبار.

متابعة الشكوى

يتم متابعة الشكوى عن طريق التعامل مع الجهة التي تم تقديم الشكوى بها ، و ذلك لأن هذه المتابعة تبدأ بعد أن يتم تحديد وقت البت في هذه الشكوى ، و هنا من الممكن العمل على متابعة الشخص المسئول عن تقديم الردود المتعلقة بالشكاوى ، و في حالة الموافقة على الشكوى يتم العمل على تحديد الأطراف المعنية لإيجاد حل مناسب لها.