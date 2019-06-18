تجديد حبس 5 متهمين لسرقتهم سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز فى العياط

كتب ــ أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 5 متهمين بسرقة سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز في منطقة العياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في القضية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الـ 5 استوقفوا سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز واستولوا عليها من سائقها تحت تهديد السلاح وفروا هاربين.

وتبين من خلال التحريات، أن المتهمين نفذوا تلك العملية بتحريض من صاحب مخزن لتوزيع أسطوانات البوتاجاز فى مركز العياط، وأنهم سرقوا في محاولة لاحتكار النشاط وفرض السيطرة، ومنعه من ترويجها.